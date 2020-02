Auto esce di strada e finisce contro un palo di cemento: ferita la conducente

Domenica sra, intorno alle 21.15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Zuccola a Bolzano Vicentino per un’auto finita contro un palo di cemento dell’Enel dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente 42enne, rimasta ferita.

A seguito del violento urto il veicolo ruotava di circa 180° in senso orario fermandosi in posizione di quiete sulla corsia di marcia percorsa.

Il personale dei pompieri arrivati da Vicenza, ha messo in sicurezza la Lancia Y e il palo nell’attesa dell’arrivo dei tecnici Enel. La giovane donna ferita è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e portata in ospedale.

Sul posto la polizia locale di Thiene per i rilievi dell’incidente.