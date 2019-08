Camion frigo incastrato nel sottopasso: il mezzo è troppo alto, strada chiusa

Non ha notato il cartello riportante il divieto di transito ai mezzi aventi altezza superiore ai 3,30 mt e ha imboccato il passo ferroviario di via Vittorio Veneto rimanendone bloccato.

E' successo martedì mattina, a Bolzano Vicentino. Il mezzo aveva un altezza ben superiore ai 3,30 mt consentiti pertanto per il conducente, un 31enne moldavo alla guida di un autocarro frigo di una ditta di autotrasporti di Montoro, in provincia di Avellino, dopo una decina di metri è rimasto incastrato provocando ingentissimi danni all'impianto frigorifero e al cassone.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale Nordest V.no per le operazioni di rilievo e di viabilità del traffico, in quanto si è reso necessario procedere alla totale chiusura della strada per consentire la difficile estrazione.