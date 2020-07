Escavatore scivola dal rimorchio, 27enne alla guida di un'auto se lo vede arrivare addosso

Venerdì mattina, poco prima delle 11, una trattrice agricola, condotta da un 51enne di Bolzano Vicentino, con rimorchio trasportante un escavatore all'altezza della curva cieca di via Morosana, ha incrociato una Citroen C4 condotta da un 27enne di Torri di Quartesolo.

Per cause in corso di accertamento, l'escavatore posizionato sopra al rimorchio è scivolato andato a collidere con la Citroen C4. Fortunatamente il conducente dell'utilitaria non ha riportato gravi ferite ma ingenti sono i danni causati alla sua auto.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale Nordest Vicentino per la temporanea chiusura della strada e per i rilievi di rito.