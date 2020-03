Auto invade la corsia opposta e si schianta contro un'altra vettura e un furgone: tre in ospedale

Alle ore 14.00 circa di lunedì in Via Postumia di Bolzano Vicentino il conducente di un'autovettura Nissan Qashqai, B.D. di 39 anni, residente a Vicenza, che procedeva in direzione della città, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a scontrarsi con il conducente di una Citroen, V.M. di anni 30 di Vicenza che finiva la marcia contro il guardarail.

Il conducente di una Mercedes, che seguiva la Citroen, è invece riuscito ad evitare il contatto con la Nissan portandosi nella corsia opposta e rimanendo nella carreggiata ed evitando altri automobilisti. La Nissan, continuando la marcia, è andata poi a colpire frontalmente un autocarro Fiat Ducato condotto da M.Z. di anni 46 di Vicenza.

I conducenti della Nissan, della Citroen e dell'autocarro venivano trasportati all'Ospedale Civile di Vicenza in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Sicurezza Ambiente per la pulizia della strada e per i rilievi e la viabilità del traffico due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino del distaccamento di Sandrigo.

La circolazione del traffico alle ore 16.00 risulta ancora rallentata.