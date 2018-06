Bolzano Vicentino, Harley-Davidson travolta da auto: centauro all'ospedale

E' di un ferito e di un'auto ed una moto danneggiate il bilancio dell'incidente avvenuto alle 19.45, a Bolzano Vicentino, lungo la SR 53.



Secondo la ricostruzione dellaolizia Locale Nordest Vicentino di Thiene, una Harley-Davidson, con in sella un 45enne del posto, M.Z., stava percorrendo la Regionale con direzione San Pietro in Gu.

Giunto all'altezza del supermercato "Prix" non riusciva ad evitare l'urto con l'autovettura Fiat Punto, condotta da E.S. 19enne di San Pietro in Gu, che, proveniente dalla direzione opposta, stava effettuando manovra di svolta a sinistra per immettersi sul parcheggio del supermercato.

A seguito dell'urto il centauro cadeva rovinosamente a terra. Soccorso da ambulanza 118, veniva trasportato all'ospedale di Vicenza, con lesioni lievi. Rilievo del sinistro stradale e regolazione del traffico a cura di due pattuglie ella P