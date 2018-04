Bolzano Vicentino, con l'auto nel fosso: gravissimo 22enne

Poco prima delle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 53 in via Marcon di San Pietro in Gu per soccorrere un giovane automobilista, rimasto ferito, andato a sbattere contro un muretto delimitante una canaletta di un fossato, dopo essere finito fuoristrada.

La squadra dei pompieri di Cittadella ha messo in sicurezza la Fiat Punto ed estratto non senza difficoltà il 22 enne di Bolzano Vicentino, che è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 per essere elitrasportato in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.