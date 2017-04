Bolzano Vicentino, auto investe una Triumph: grave il motociclista

Grave incidente stradale a Bolzano Vicentino in viale Trieste martedì verso le 18.

Per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale, ancora sul posto, un'automobile condotta da un cinquantenne, ha centrato una moto Triumph di media cilindrata.

Il conducente, un uomo di 53 anni, è stato sbalzato dalla sella del mezzo per diversi metri. Sul luogo è intervenuto il Suem di Vicenza che ha ricoverato il motociclista al San Bortolo dove si trova tuttora nel reparto di rianimazione in prognosi riservata in seguito alle ferite riportate.