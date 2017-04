Bolzano Vicentino, auto investe bici: grave pensionata

Una 33enne di Bolzano Vicentino, alla guida di una Kia Sportage ha colpito una bicicletta condotta da una donna 70enne di Bressanvido.

Le cause dell'incidente, avvenuto alle 14:30 di venerdì, sono ancora in corso di accertamento. La Kia stava percorrendo la Marosticana proveniente da Bressanvido con direzione Bolzano Vicentino quando, giunta all'incrocio con via Cà Matte, ha investito la donna che procedeva a destra nella stessa direzione di marcia.

La ciclista è caduta sull'asfalto ed è stata trasportata dall'ambulanza del Suem all'ospedale di Vicenza in codice giallo. Sul posto 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino, per i rilievi dell'incidente.