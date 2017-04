Bassano, sbalzato fuori dall'auto: grave 21enne di Rosà

E' di un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto venerdì notte, poco prima delle ore 1.30, in via De Gasperi a Bassano del Grappa.



I pompieri di Bassano accorsi sul posto hanno prestato il primo soccorso a un 21 enne di Rosà trovato disteso fuori dall’automobile in stato di semi coscienza. Il giovane dopo aver perso il controllo della Renault Clio di cui era alla guida è andato a sbattere contro un palo semaforico abbattendolo e cappottandosi con l’auto.



L’automobilista è stato preso in consegna dal personale sanitario volontario inviato dal 118 e portato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.