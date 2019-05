Ragazzo investito da un'auto: è grave

Grave incidente in strada Marchesane a Bassano del Grappa verso le 17:00 di venerdì. Dalle prime informazioni un ragazzo, dall'età di circa 15 anni, è stato investito da un auto mentre attraversava la strada. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del Suem e trasportato in ospedale in codice rosso.

Dalle 17:15 la polizia locale è sul posto per i rilievi. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente e nemmeno le condizioni del giovane investito.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)