Auto finisce in un canale di scolo, residente si precipita in strada e soccorre il conducente

Sabato notte, intorno alle 3, un'auto è finita fuori strada finendo la sua corsa in un piccolo canale di scolo.

Il primo soccorso al giovane è stato portato dal proprietario dell’abitazione in prossimità dell'incidente, il quale sentito il botto è subito uscito fuori chiamando intanto i soccorsi.

L’uomo accortosi che l’auto aveva iniziato a fumare per un principio d’incendio, ha utilizzato la canna d’irrigazione per spegnere l’Opel Corsa per poi aiutare il ragazzo a uscire dall’abitacolo le cui portiere erano bloccate.

I pompieri arrivati subito dopo hanno messo del tutto in sicurezza l’auto, accorgendosi che nell’impatto un ferro presente nello scolo, dove sono in corso dei lavori, aveva bucato il serbatoio con la fuoriuscita di carburante.

Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e portato in ospedale.

L’aiuto dell’uomo è stato determinante nel salvataggio del ragazzo, nello spegnere il principio d’incendio che poteva causare un rogo generalizzato a causa della perdita di carburante. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.