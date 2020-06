Schianto tra auto: passeggera rimane incastrata nell'abitacolo, tre i feriti

Incidente nel pomeriggio di lunedì a Bassano del Grappa, in via Cappellina.

Alle 17.15, i Vigili del fuoco sono arrivati dal locale distaccamento e hanno messo in sicurezza i due mezzi coinvolti ed estratto dalla Peugeot 207 la passeggera, rimasta incastrata nell’abitacolo. Ferito anche in conducente, entrambi presi in cura dai sanitari del Suem e trasferiti in pronto soccorso.

Ferito in maniera più lieve e medicato sul posto dai sanitari il conducente della Lancia Y. La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.