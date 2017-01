Bassano: 74enne morto investito

Tragedia nella serata di San Silvestro in via Brigata Basilicata a Bassano. Un 74enne di origini albanesi è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: l'uomo è morto in pochi minuti.



Secondo quando ricostruito dalla polstrada, intervenuta sul posto, oltre al Suem 118, la vittima è stata travolta da una Fiat Bravo condotta da un cittadino di origini africano, che si è fermato e ha allertato i soccorsi: ora rischia di essere accusato di omicidio stradale.