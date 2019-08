Auto taglia la strada ad uno scooter e scappa: al volante un 85enne

Dammatico incidente nella Bassa Padovana: un 58enne di Borgo Veneto è stato elitrasportato all'ospedale dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita, mentre l'85enne alla guida dell'auto coinvolta nel sinistro è inizialmente scappato e dovrà ora rispondere di lesioni personali gravi e omissione di soccorso.

È successo dopo le ore 17 di lunedì 19 agosto a Megliadino San Fidenzio, frazione di Borgo Veneto: P.M., pensionato 85enne residente a Noventa Vicentina, stava percorrendo sulla sua Audi via Pasqale Longo provenendo da Montagnana ma al momento di svoltare a sinistra non ha dato la precedenza allo scooter Suzuki Burgman che proveniva in senso opposto, guidato dal 58enne. Il quale, per evitare lo scontro con l'auto, ha frenato bruscamente rovinando al suolo: l'anziano però, invece di prestargli soccorso, è scappato continuando per la sua strada salvo poi costituirsi spontaneamente poco dopo ai carabinieri di Santa Margherita d'Adige.

fonte: padovaoggi.it