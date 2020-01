Schianto tra auto all'ora di pranzo: conducente incastrato tra le lamiere

Nella tarda mattina di mercoledì, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Barbarano Vicentino.

Per cause in corso di accertamento i due veicoli hanno colliso mentre stavano transitando su via Monticello. Uno dei due conducenti, dopo l'urto, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco.

Dopo le prime cure sul posto, il conducente è stato trasferito all'ospedale San Bortolo in codice giallo.