Barbarano Vicentino, perde controllo dell'auto e abbatte colonnina del gas

Alle 10 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Dolfina a Barbarano Vicentino per una fuga di gas a causa di una colonnina divelta da un’automobilista, uscito illeso dall'incidente.

Il conducente, dopo aver perso il controllo della macchina è andato a sbattere lateralmente contro un platano e la tubazione.

I pompieri di Lonigo hanno subito bloccato la fuga di gas tappando con dei cugni di legno la fuoriuscita del metano e richiesto l’intervento dei tecnici dell’azienda di gas per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.