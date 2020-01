Schianto tra auto e furgoncino all'ora di pranzo: conducente incastrato tra le lamiere

Nella tarda mattina di mercoledì, un'auto ed un furgoncino sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Barbarano Mossano.

Per cause in corso di accertamento i due veicoli hanno colliso mentre stavano transitando su via Odorico. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito rimasto incastrato all’interno della Punto era già stato assistito da un Vigile del fuoco abitante poco distanze dal luogo del sinistro, che ha prestato i primi soccorsi e a collaborato con il personale del Suem.

L’uomo, un 54 enne del posto, è stato stabilizzato e trasferito in ambulanza in ospedale in codide giallo. Illeso l’autista del piccolo veicolo commerciale. La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.