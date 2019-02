Bimbo investito da autobus: indagini in corso

Per il piccolo di 18 mesi rimasto con la gamba sotto un autobus la prognosi resta riservata. Le sue condizioni sono molto gravi ma non è in pericolo di vita.

Dell'incidente avvenuto ieri, giovedì, circa a mezzogiorno in piazza Castello, in pieno centro a Vicenza, si sta occupando la polizia locale del comandante Crisiano Rosini, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Nel pomeriggio dal comando è stato diramato un appello per cercare testimonianze: a quell'ora la piazza, che è crocevia di corse urbane, era gremita di gente. Le indagini si stanno svolgendo nel massimo riserbo ma sembrerebbe che il compito degli agenti non sia semplice: molti avrebbero assistito al post-incidente, ma non a quei drammatici istanti che l'hanno preceduto. Novità sono attese nei prossimi giorni.