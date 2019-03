Ragazzino investito da auto in prognosi riservata

Sono gravissime le condizioni di un ragazzino di 10 anni, investito da un'auto mentre andava in bicicletta.

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio alle 15.20, all'incrocio tra via Padre Leopoldo e via Pastorelle a Thiene. Scondo la ricostruzione della polizia locale Nordest vicentino, la Punto di un 24enne stava adando dal Santuario "Madonna dell'Olmo" in direzione Marano quando la bici con in sella la vittima ha attraversato l'intersezione: il piccolo è volato sull'asfalto.

Immediatamente accompagnato all'ospedale di Santorso in gravi condizioni, il suo stato è migliorato nella notte e ora è fuori pericolo.