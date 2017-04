Lonigo, auto si schianta sul vigneto: morto un 53enne

Dramma nella notte di Pasqua a Bagnolo di Lonigo sulla provinciale 500 verso Cologna Veneta. Un uomo di 53 anni di Busto Arsizio, Roberto Fumiani, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale.

L'auto sulla quale viaggiava, una Audi 4 cabriolet, sabato verso le 2:30 è uscita di strada su di un rettilineo, finendo in un vigneto sottostante la carreggiata. La vettura ha fatto un volo di diversi metri, cappottandosi e schiantandosi sopra le vigne del campo.

Sul posto i vigili del fuoco di Lonigo, che hanno lavorato per un paio d'ore per estrarre il corpo dall'abitacolo e recuperare la vettura, e i sanitari del Suem che al loro arrivo non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, probabilmente morto sul colpo.