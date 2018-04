A4, tamponamenti a catena: traffico in tilt

Dopo il furgone in fiamme di questa mattina un altro incidente sta creando problemi alla circolazione autostradale. Verso le 8:56 di lunedì, per cause in via di accertamento ma probabilmente dovute ai rallentamenti del precedente sinistro, una serie di automobili si sono tamponate in prossimità dell'uscita del casello di Grisignano.

Sul posto è intervenuto la polizia stradale. Dalle prime informazioni si registra un ferito ma, a quanto sembra, non grave. L'incidente ha provocato code nel tratto tra Padova Ovest e Grisignano. Si consiglia l'uscita al casello di Padova Ovest