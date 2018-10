Tir perde il carico in A4: code di 11 chilometri

Lunghe code fino a 11 chilometri in A4 e disagi al traffico anche sulla A31 con rallentamenti di 4 chilometri per un incidente avvenuto mercoledì mattina tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Milano.

Un tamponamento tra due Tir ha provocato il rovesciamento di un carico di mais di uno dei due mezzi pesanti coinvolti nell'incidente. Sembra che nessuna persona sia rimasta ferita ma i lavori per liberare la carreggiata hanno causato pesanti ripercussioni sulla viabilità autostradale e ordinaria, in particolar modo sulla tangenziale Sud e sulla strada Postumio in prossimità del casello Vicenza Nord.

La carreggiata è stata liberata verso le 10 ma il traffico non è ancora tornato completamente alla normalità.