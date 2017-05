A4, auto si rovescia nell'aiuola spartitraffico: un ferito

Verso le 22 di sabato sera il conducente di una Volkswagen Golf è uscito di strada lungo la A4 in direzione Milano e l'auto è finita rovesciata nell'aiuola spartitraffico che separa l'autostrada dalla tangenziale tra Vicenza Est e Ovest.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del Suem 118. I pompieri hanno messo in sicurezza la macchina mentre il ferito veniva trasportato in ospedale in ambulanza. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.