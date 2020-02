Schianto mortale in A4: furgone contro camion, muore un 38enne

Ancora sangue sulle strade del Nordest. Mercoledì mattina, intorno alle 7.30, per cause in corso di accertamento, un furtone ed un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un violento schianto nel tratto autostradale fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste.

Il bilancio dell'incidente è pesantissimo: il conducente del furgone, Luca Fochesato, 38enne residente a Loria (Treviso), dipendente del Salumificio Fratelli Scapochin di Padova, ha perso la vita. Nativo di Montecchio Maggiore, viveva dal 2012 a Loria, trasferitosi dal Comune di Castello di Godego, sempre nel Trevigiano.

Dopo la riapertura della tratta autostradale permangono le code fra Cessalto e San Stino di Livenza in provincia di Venezia, sempre in direzione Trieste. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Morto il conducente di un furgone

Per garantire le necessarie operazioni di soccorso, è stato chiuso il tratto di autostrada e istituita l'uscita obbligatoria a San Stino per i veicoli diretti verso Trieste. Inevitabili le lunghe code che si sono formate negli istanti successivi al terribile impatto.