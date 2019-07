A4, tamponamento in autostrada: code e traffico rallentato

Traffico rallentato in sulla A4 per un tamponamento tra due autovetture avvenuto tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in direzione Venezia. L'incidente è avvenuto verso le 18 e sta causando alcune code, anche nella galleria di Monte Berico.

Non risultano attualmente notizie di persone ferite nell'incidente.

(IN AGGIORNAMENTO)