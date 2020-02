Auto si ribalta: giovane estratto dai pompieri e portato in ospedale

Un ragazzo classe 1996, residente a Gambellara, nel Vicentino, è stato portato in ospedale, dopo un incidente avvenuto nella serata di domenica a Montecchia di Crosara.

Intorno alle 21.30, la sua auto si è ribaltata in via Moschina, nei pressi dell'azienda Cesarin spa, dopo un'uscita autonoma. In soccorso del giovane sono arrivati gli uomini del 118 con automedica ed ambulanza, ma per liberarlo dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Caldiero: il ferito è stato poi condotto a borgo Trento, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio, che stanno aspettando i risultati dei test relativi ad alcol e sostanze stupefacenti.

Fonte veronasera.it