Auto sbanda e finisce nel fossato: due feriti

Alle 10:30 circa di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 247 in via Monte Cengio a Cornedo per la fuoriuscita autonoma di un’auto, finita rovesciata nel fossato a bordo strada dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto ferito insieme alla passeggera.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le due persone collaborando insieme al personale del Suem 118. La coppia è stata presa in cura dal personale sanitario e trasferiti per controlli in pronto soccorso. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.