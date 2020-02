Finisce con l'auto nel fossato: conducente in rianimazione

Ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata finendo nel fossato. A causa delle numerose ferite riportate nello schianto il conducente è stato ricoverato al San Bortolo in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto verso le 18:30 di sabato in via Stazione a Orgiano.

Gli altri automobilisti di passaggio hanno chiamato l'ambulanza e gli operatori del 118 hanno estratto il conducente stabilizzandolo per poi trasferirlo in codice rosso in ospedale, dove si trova ricoverato al reparto rianimazione. Sul posto anche i carabinieri, per stabilire le cause che hanno provocato l'incidente, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. .