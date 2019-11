Travolto mentre attraversa la strada: gravissimo 73enne

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì a Thiene.

Verso le 17:25 M.P., donna 48enne residente a Sarcedo, alla guida di autovettura Citroen C3, stava percorrendo via Dei Quartieri con direzione Nuova Gasparona, quando, giunta all'altezza dell'intersezione con via San Luigi, per cause in corso di accertamento, non è riuscita ad evitare l'investimento di F.C., uomo 73enne di Thiene, che stava attraversando la strada da destra a sinistra, rispetto alla direzione dell'auto.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dalla stessa conducente dell'auto, ed anche da un'infermiera di passaggio. Poco dopo è giunta l'ambulanza medicalizzata, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Vicenza, dove è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Rilievo del sinistro e regolazione traffico a cura di due pattuglie della polizia locale nordest vicentino.