Schianto nella notte, pedone investito da un'auto: è gravissimo

Grave incidente verso le 21 di sabato in strada Postumia, vicino al distributore di benzian Repsol. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, una Dacia Sandero con al volante una donna stava viaggiando verso Quinto Vicentino quando ha investito un uomo. Sul posto è intervenuta la polizia locale e un'ambulanza del Suem che ha portato in ospedale la vittima della schianto. Il pedone è stato ricoverato al reparto di rianimazione in condizioni critiche.

Dalle prime informazioni sembra che l'automobilista non abbia visto l'uomo camminare sul ciglio della strada e che per la scarsa visibilità dovuta alla pioggia, non sia riuscita ad evitarlo nonostante la velocità contenuta con la quale viaggiava. Il pedone, a causa dell'urto, è sbalzato ad alcuni metri di distanza dall'auto.