Investita vicino alle strisce da un'auto: 67enne in ospedale

Incidente sabato mattina poco prima di mezzogiorno in viale Trento a Valdagno, vicino alla stazione degli autobus. Una donna, T.A. di 67 residente a Cornedo è stata travolta da una Toyota Yaris con al volante P.M., valdagnese di 79 anni.

A causa dello schianto, avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, la donna ha riportato dei traumi che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza del Suem e il trasporto dell'infortunata all'ospedale di Valdagno dove le è stata fatta una tac per verificare la presenza di eventuali fratture. A quanto sembra, la signora non è in pericolo di vita.

Sul posto la polizia locale consortile Valle Agno per i rilievi. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test.