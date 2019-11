Investita da un'auto al semaforo pedonale: grave 38enne

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente avvenuto verso le 8:15 di giovedì mattina in centro a Bassano del Grappa. Secondo la ricostruzione della polizia locale, una donna di cittadinanza ecuadoregna di 38 anni è stata investita mentre attraversava la strada che dal centro della città conduce verso il parcheggio "Le Piazze".

La donna è stata colpita da una Mercedes con al volante una bassanese di 43 anni che stava viaggiando con la sua vettura da Rosà verso il Trento. L'investimento è avvenuto a un semaforo pedonale, ma le responsabilità sono ancora tutte da chiarire. In seguito all'investimento la 38enne è finita a terra. Soccorsa dal Suem, è stata portata al San Bassiano in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.