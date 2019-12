Ragazza investita da un'auto: grave in ospedale

Uno schianto violento e un volo di diversi metri prima di finire rovinosamente a terra. Una 34enne del luogo è stata investita da un'auto in via Oppi a Mason Vicentino, frazione di Colceresa. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Marostica.

La ragazza è stato soccorsa dal Suem 118 e portata in ospedale a Bassano i codice rosso. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.