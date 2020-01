Esce di strada con l'auto e si schianta contro un palo: grave una donna

Alle 20:50 del primo dell'anno i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP46 in località Gisbenti a Valli del Pasubio per la fuoriuscita autonoma di un'auto finita contro un palo della pubblica illuminazione. La conducente, una donna, è rimasta ferita gravemente ma non sarebbe in pericolo di vita.

I pompieri intervenuti da Schio hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto dall'abitacolo la donna, che è stata presa in cura dal personale del SUEM, stabilizzata e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.