Auto esce di strada e finisce capovolta tra gli alberi: feriti tre anziani

Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16.45, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada che collega la frazione roanese di Cesuna con la frazione di Canove per la fuoriuscita di un’auto, finita capovolta su un fianco in mezzo agli alberi, sotto il piano stradale: feriti tre anziani.

I pompieri arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza l’auto e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno estratto non senza difficoltà due donne e un uomo rimasti incastrati nella Fiat Panda.

I feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti con due elisoccorsi e un’ambulanza in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.