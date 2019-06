Scontro tra auto, una fuori strada: due feriti

Alle 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cartiera di Mezzo, Arsiero, per lo scontro tra due auto, di cui una finita fuoristrada sotto il piano stradale: due feriti.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso di due conducenti, che sono stati preso in cura da personale del Suem 118 intervenuti, anche con un'eliambulanza. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore