Auto nel fossato, due feriti

Alle 8:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Scola a Vicenza per un’automobile finita rovesciata nel fossato dopo la perdita di controllo dell'autista: due persone coinvolte.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo mentre i due occupanti, erano già usciti aiutati dal personale di una pattuglia dei Carabinieri in transito lungo la via. Le due persone ferite lievemente sono state assistite sul posto dal personale del SUEM 118. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.