Auto finisce fuori strada: gravi tre bambini

È di cinque feriti, tra i quali tre bambini, il bilancio del grave incidente avvenuto verso le 17:30 di domenica pomeriggio sulla strada Regionale 11 a Montebello Vicentino.

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, l'automobile, con una famiglia a bordo, è uscita di strada, schiantandosi in un fosso dopo un volo di quattro metri. Immediato l'intervento delle ambulanze del Suem che hanno trasportato i due bambini, di età compresa tra i cinque e gli otto anni (secondo le prime informazioni) in ospedale.

Due di loro sono finiti in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo con trauma addominale, mentre il terzo è stato ricoverato al nosocomio di Verona. La madre dei bimbi è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza in codice giallo, mentre risulterebbe praticamente illeso il padre che si trovava alla guida dell'autovettura. Al vaglio delle forze dell'ordine la causa dell'uscita di strada, probabilmente dovuta a una distrazione o a un malore improvviso.