Auto esce di strada e si ribalta nella scarpata

Pauroso incidente nella mattinata di giovedì in via Sorio a Montebello. Verso le 10 un’auto è finita fuoristrada in un campo sotto il piano stradale dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita insieme ad un’altra passeggera.

Secondo una prima ricostruzione la donna ha perso il controllo della Chevrolet Mariz finendo fuori strada. L'auto prima si è adagiata su un fianco per poi cappottarsi.

I pompieri arrivati da Lonigo e da Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorso alle due donne di 67 e 37 anni, che sono state stabilizzate e poi trasferite in ospedale in codice giallo. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.