Auto contromano provoca frontale e prende fuoco: tre donne ferite

È di tre donne finite in ospedale il bilancio dell'incidente avvenuto nella mattinata di giovedì in zona industriale ad Arzignano, all'altezza dell'Autovega. Un'auto, per cause in via di accertamento, ha imboccato la rotatoria contromano schiantandosi contro un'altra vettura.

In seguito allo schianto una delle due auto ha sviluppato un principio di incendio, prontamente domato da un automezzo dei vigili del fuoco di ritorno da un altro intervento. Anche la polizia locale di Arzignano, che stava tornando dai rilievi di un incidente a Montebello, si è fermata per prestare i primi soccorsi e regolare il traffico che ha subito pesanti disagi.

Sul posto è poi arrivata un'ambulanza del Suem che ha portato le tre donne in ospedale con ferite lievi.