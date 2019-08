Schianto con l'auto contro un muretto: feriti due giovani

È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, alle 1:40. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Belvedere a Roana, lungo la strada che da Camporovere scende a Canove, poco prima del bivio per un'auto finita contro un muretto di recinzione.

I pompieri arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto i giovani, che sono stati presi in cura dal personale del 118 per essere portati in ospedale a Santorso. Sul posto una pattuglia della guardia di finanza e i carabinieri per i rilievi e personale dell'Ente per il ripristino di una cassetta abbattuta durante la fuoriuscita.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore