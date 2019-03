Si schianta contro un albero: pensionato gravissimo

Alle 9.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pennar ad Asiago per un’automobilista finito contro un albero: ferito un anziano. L’uomo mentre percorreva la strada, in discesa, probabilmente per un malore ha perso il controllo della Fiat Punto andando a sbattere contro un albero.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dall’abitacolo l’ottantunenne, che è stato stabilizzato dal personale del suem 118, per poi essere elitrasportato presso l’ospedale di Trento. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.