Auto con due bambini a bordo centra ambulanza: paura per il paziente

Schianto tra un'ambulanza e un'auto verso le 16 a Villaggio del Sole, all'incrocio con via Granatieri di Sardegna. Il mezzo del 118 stava trasportando un malato al San Bortolo passando al semaforo rosso a sirene spiegate e lampeggianti quando dalla strada laterale è arrivata un Golf con alla guida un rumeno e con a bordo due bambini.

L'auto non si è fermata e ha centrato in pieno l'ambulanza. Nessuna conseguenza per i passeggeri e per gli operatori sanitari. Dopo qualche minuto è arrivata una seconda ambulanza che ha portato senza problemi il paziente al San Bortolo. La polizia locale di Vicenza è intervenuta per i rilievi del sinistro.