Auto cappottata per strada: ferito il conducente

Alle 19:45 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Venezia a Schio per un’auto rovesciata su un fianco: ferito l’autista.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto un 35enne, preso in cura dal personale del Suem per essere portato in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia stradale di Bassano ha eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.