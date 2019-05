Si schianta contro auto in sosta e si cappotta

Alle 2 circa della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giacomo Matteotti a Montecchio Maggiore per soccorrere un automobilista, rimasto incastrato nella propria auto rovesciata su un fianco. L'uomo dopo aver perso il controllo della propria Hyundai Kona ha prima sbattuto contro un'auto parcheggiata per poi rovesciarsi su un fianco.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno estratto l'uomo, che è stato affidato alle cure del SUEM 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso i vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.