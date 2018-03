Asigliano: strada ghiacciata, furgone nel fossato

Alle ore 6.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronego ad Asigliano Veneto per un furgone finito in un fossato con dell’’acqua: incolume il conducente.

La squadra di Lonigo ha messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente è uscito illeso dal veicolo commerciale di cui ha perso il controllo per il probabile fondo ghiacciato della strada. Il soccorso stradale ha effettuato il recupero del mezzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.