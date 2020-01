Perde il controllo dall'auto e finisce contro un masso: grave il conducente

Sabato mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Campomezzavia ad Asiago per un un'auto finita contro un masso dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.

I Vigili del fuoco, del locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre l'autista, era già stato trasferito in ambulanza in pronto soccorso.

Sul posto la Polizia locale e il soccorso stradale per la rimozione della vettura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sulla terminate dopo un'ora.

Il conducente, dopo un primo ricovero all'ospedale asiaghese è stato trasferito al San Bortolo per la gravità delle ferite riportate.