Terribile incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabto in via Morar, appena fuori Asiago. Per cause in via di accertamento un'auto si è scontrata frontalmente con un camion.

Due i feriti gravi, soccorsi da altrettante ambulanze e trasportati con codice rosso al pronto soccorso di Asiago. Sul posto anche i carabinieri.