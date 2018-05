Asiago, auto si ribalta in curva: due feriti e marciapiede distrutto

È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, verso le 2:30 in via Berga ad Asiago. Per cause ancora in corso di accertamento un'automobile, con alla guida un giovane del luogo si è cappottata dopo aver affrontatato una curva.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la Renault Clio, mentre i due feriti erano già stati presi in cura dal personale del 118 per essere portati in ospedale. Altri tre occupanti la vettura lievemente feriti si sono allontanati, rendendosi al momento irreperibili. L’incidente ha danneggiato circa 5 metri di lastroni, che delimitano la strada dal marciapiede oltre una rete di una proprietà privata. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.