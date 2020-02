Auto si schianta contro il guardrail: ferito il conducente disabile

Giovedì sera, intorno alle 21, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicenza ad Arzignano per un automobilista finito contro il guardrail dopo aver attraversato la rotatoria per un probabile malore: ferito un disabile.

La squadra dei pompieri arrivati dal locale distaccamento ha collaborato con il personale del Suem per estrarre il 58 enne, che è stato preso in cura dai sanitari per essere trasferito in ospedale.

Sul posto la Polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora con il recupero dell'auto da parte del soccorso stradale.